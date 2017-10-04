Вестерлунд: 1:6 от СКА – это уровень «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал разгромное поражение от СКА (1:6).



«Мы видели сегодня лучшую команду в КХЛ. Мы готовились хорошо сыграть в обороне, но не понимали, насколько хорош соперник. Они очень хорошо играют и в нападении, и в защите. Думаю, это последний урок для нас, что нужно, чтобы быть хорошей командой. Нам чуть-чуть не повезло в начале, и соперники забили четыре гола в большинстве.



Федотов хорошо играл, но в этой ситуации будет зависеть от игры Кареева. У нас начали играть Панин и Гончаров. Мы хотели бы дать им поиграть, чтобы они набрались опыта. Осипов нам нужен, он пока остается в команде.



Это тот уровень, это как мы играли со СКА. 1:6 – это наш уровень. Мы должны еще лучше играть в защите, это был урок, который преподал нам СКА», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

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