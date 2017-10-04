Гареев: хотелось бы извиниться перед болельщиками «СЮ», будем исправляться

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев подвёл итоги разгромно проигранного матча СКА (1:6).

Вестерлунд: 1:6 от СКА – это уровень «Салавата Юлаева»

«У меня нет комментария, вы же всё видели. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Будем исправляться. Может, в третьем периоде где-то соперник перестал играть так активно, как в первом и втором. У нас был двойной настрой. Нам забили 4 гола в большинстве — у СКА много мастеров, они используют моменты. Надеюсь, на следующую игру команду прорвёт», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.