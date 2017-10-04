«Югра» прервала серию побед, впервые проиграв при Емелине — на выезде «Ак Барсу»

«Ак Барс» дома переиграл «Югру». Это третья победа подряд и десятый матч подряд с набранными очками. В 16 матчах сезона у казанской команды 12 побед. Югорчане прервали серию побед на отметке в два матча кряду и впервые проиграли при новом главном тренере — Анатолие Емелине. В 17 матчах сезона у команды 5 побед.

На четвёртой минуте матча Джастин Азеведу вывел казанскую команду вперёд. Длительное время этот гол оставался единственным, пока на 37-й минуте встречи Станислав Галиев не удвоил преимущество казанской команды. На 47-й минуте матча Евгений Скачков сократил разрыв в счёте до минимума. Однако спасти игру югорчанам не удалось — 3:1 в пользу казанской команды, на 50-й минуте встречи Василий Токранов восстановил статус-кво.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.