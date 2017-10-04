Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал разгромное поражение от СКА (1:6).



«Они играли лучше нас в первом периоде. Мы должны быть более голодными, потому что играем с лучшей командой лиги. Они очень мастеровитые, и судьи им немного помогают, поэтому выиграть у них тяжело.



Они пытались вывести меня из себя, а я старался играть в свою игру, но это было тяжело. Это очень мастеровитая команда. В первом периоде мы практически не владели шайбой, а они – лучшая команда в лиге, и сегодня они это показали», – передаёт слова Умарка «БИЗНЕС Online».

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