Федотов: был небольшой мандраж перед выходом на лёд, он приятный

Вратарь «Салавата Юлаева» Иван Федотов прокомментировал дебют за уфимскую команду в КХЛ. Уфимцы разгромно проиграли СКА — 1:6.



«Всегда тяжело второму вратарю, просто надо быть готовым в такие моменты и стараться как можно быстрее почувствовать игру. Да, тяжело, но это спорт. Надо выходить, играть, помогать команде на каждом сантиметре. Это касается каждого игрока. Понятно, СКА – мастеровитая команда, с серией побед. Был небольшой мандраж перед выходом на лёд, но и нужно чтобы он был. Он приятный, без эмоций выходить неправильно.



А что мне оценивать свою игру? Есть другие люди, которые будут оценивать. Есть тренеры, руководство. Моё дело — выходить и стараться поймать каждую шайбу», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают