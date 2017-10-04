«Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений

«Нефтехимик» на своём льду переиграл «Авангард» и прервал серию поражений на отметке в три матча кряду. В 17 матчах сезона команда выиграла 9 раз. Омичи прервали серию побед на отметке в три матча кряду. В 17 матчах сезона у омской команды 12 побед.

К девятой минуте матча нижнекамцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Нестрашила и Ильдара Шиксатдарова. До первого перерыва Дмитрий Кугрышев сократил разрыв в счёте до минимума, однако на 25-й минуте встречи Илья Аркалов восстановил стаус-кво. Доминика Фурха в воротах омской команды сменил Олег Шилин. На 26-й минуте матча Пётр Хохряков сделал счёт 3:2, но спустя менее чем две минуты Чад Ро вернул хозяевам преимущество в две шайбы. До второго перерыва команды ещё обменялись голами — за омичей на 28-й минуте забил Илья Михеев, за хозяев на 36-й Робин Ганзл. На 53-й минуте капитан омской команды Евгений Медведев сократил разрыв в счёте до минимума — это первый гол игрока в текущем сезоне. Спасти игру омичам не удалось — «Нефтехимик» одержал победу со счётом 5:4.

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