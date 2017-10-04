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«Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений

4 октября 2017, среда. 21:22 Хоккей

«Нефтехимик» на своём льду переиграл «Авангард» и прервал серию поражений на отметке в три матча кряду. В 17 матчах сезона команда выиграла 9 раз. Омичи прервали серию побед на отметке в три матча кряду. В 17 матчах сезона у омской команды 12 побед.

К девятой минуте матча нижнекамцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Нестрашила и Ильдара Шиксатдарова. До первого перерыва Дмитрий Кугрышев сократил разрыв в счёте до минимума, однако на 25-й минуте встречи Илья Аркалов восстановил стаус-кво. Доминика Фурха в воротах омской команды сменил Олег Шилин. На 26-й минуте матча Пётр Хохряков сделал счёт 3:2, но спустя менее чем две минуты Чад Ро вернул хозяевам преимущество в две шайбы. До второго перерыва команды ещё обменялись голами — за омичей на 28-й минуте забил Илья Михеев, за хозяев на 36-й Робин Ганзл. На 53-й минуте капитан омской команды Евгений Медведев сократил разрыв в счёте до минимума — это первый гол игрока в текущем сезоне. Спасти игру омичам не удалось — «Нефтехимик» одержал победу со счётом 5:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
5 : 4 2:1, 3:2, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Нестрашил (Здунов) – 01:46 (5x5), 2:0 – Шиксатдаров (Брынцев) – 08:31 (5x5), 2:1 – Кугрышев (Хохряков, Медведев) – 12:14 (5x4), 3:1 – Аркалов (Порядин, Шарипзянов) – 24:29 (5x5), 3:2 – Хохряков (Кугрышев, Меньшиков) – 25:48 (5x4), 4:2 – Ро (Сергеев, Секстон) – 27:13 (5x4), 4:3 – Михеев (Кошелев) – 27:54 (5x5), 5:3 – Ганзл (Секстон) – 35:06 (5x4), 5:4 – Медведев (Кошелев, Михеев) – 52:15 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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