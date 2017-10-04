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«Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове

4 октября 2017, среда. 21:51 Хоккей

Московское «Динамо», дома уступив «Локомотиву», проиграло третий матч подряд. В 19 матчах сезона москвичи выиграли 11 раз. Ярославцы прервали серию поражений на отметке в пять матчей подряд и выиграли первый же матч при новом главном тренере — Дмитрии Квартальнове. В 18 матчах сезона у команды 9 побед.

На 14-й минуте матча Владислав Картаев вывел ярославцев вперёд. Этот гол оказался победным. На 38-й минуте встречи Стаффан Кронвалль удвоил преимущество гостей. Третий период голов не принёс. Как итог — победа «Локомотива» со счётом 2:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 2 0:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Картаев (Аверин, Апальков) – 13:05 (5x5), 0:2 – Кронвалль (Накладал, Контиола) – 37:35 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Локомотив Дмитрий Квартальнов
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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