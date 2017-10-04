«Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове

Московское «Динамо», дома уступив «Локомотиву», проиграло третий матч подряд. В 19 матчах сезона москвичи выиграли 11 раз. Ярославцы прервали серию поражений на отметке в пять матчей подряд и выиграли первый же матч при новом главном тренере — Дмитрии Квартальнове. В 18 матчах сезона у команды 9 побед.

На 14-й минуте матча Владислав Картаев вывел ярославцев вперёд. Этот гол оказался победным. На 38-й минуте встречи Стаффан Кронвалль удвоил преимущество гостей. Третий период голов не принёс. Как итог — победа «Локомотива» со счётом 2:0.

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