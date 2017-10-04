В. Воробьёв: у «Динамо» хромает реализация, с Минском нужно взять реванш

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотел бы сначала сказать спасибо Дмитрию Вячеславовичу, который меня когда-то позвал в тренеры. Есть моменты, но хромает реализация. Опять говорили, что будет непросто. Пропустили ненужный гол, ребята старались, проделали огромный объём работы, но, к сожалению, не забили. Одна игра до перерыва, с минским «Динамо» нужно взять реванш, будем настраиваться, потом будет время немного отдохнуть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.