Результат игрового дня в МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге 4 октября состоялся один матч. Очередной игровой день регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги принёс следующий результат.

Команда «СКА-Серебряные Львы» дома победила «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 5:3. 3 октября питерцы уступили со счётом 2:3 в овертайме.

В составе победителей голами отметились Сергей Тюнеев, Григорий Грязнов, Денис Куянов (дубль) и Владимир Цыкало. За проигравших забили Павел Крутий (дубль) и Никита Стрижов. В итоге — победа питерской команды со счётом 5:3.