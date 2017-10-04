Малыхин: выходил, настраивался, соскучился по игре

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал победу над «Югрой» (3:1).



«Пропустил три матча? Это решение тренера. Как обычно, выходил, настраивался, соскучился по игре. Пока не играл, время тянулось очень долго. Сверхмотивации не было, как обычно серьёзно подходил к матчу.



На последних минутах подрался с соперником? Дракой это не назвать, небольшая стычка. Я посчитал, что должен вступиться за своего партнёра, потому что против него грубовато сыграли.



Игра в звене с Глинкиным и Поповым? Как бы то ни было, нужно находить взаимопонимание с любыми партнёрами, мы должны уметь перестраиваться», — передаёт слова Малыхина «БИЗНЕС Online».

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