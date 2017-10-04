Козун: «Локомотив» встряхнулся и продолжит становиться лучше

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:0).

«Хорошая игра. Мы понимали, что пора выигрывать, так как серия поражений затянулась. Нам противостояла сильная команда, но сыграли по заданию и добились своего. Новый тренер? Такое бывает, тренеры меняются по ходу сезона. Это не самая приятная ситуация, но дело игроков – выполнять свою работу. Мы встряхнулись и продолжим становиться лучше.

Мы попрощались с Кудашовым, руководство клуба приняло такое решение и представило нам нового тренера. С Квартальновым мы проработали одну игру, слишком мало времени прошло, чтобы говорить о каких-то изменениях в тактике. Вероятно, дальше последуют нововведения, впереди много работы», — передаёт слова Козуна корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.