П. Зубов: шутили, что точно победит Зубов

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над ХК «Сочи» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Спасибо команде «Сочи» за игру. Игра была хорошей, держала в напряжении до последнего. Было непонятно, что будет, кроме как, что шутили о том, что точно победит Зубов. Благодарен своим ребятам за самоотверженность.



Сегодня много играли в меньшинстве, к сожалению, дисциплина нас подводит. Бригады большинства хорошо отработали – из 4-х реализовали 3. Игра 5 на 5 внесла ложку дегтя, потому что предупреждали ребят, что соперник после 0:6 обозлен, все положит на алтарь победы и расслабляться нигде, ни в каком моменте нельзя. К сожалению, наши системные ошибки привели к голам», – сказал Павел Зубов.

Также видео доступно на официальном канале команды из Сочи в YouTube.

