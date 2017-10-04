Михеев: в тактическом плане «Нефтехимик» ничего нового не показал

Форвард «Авангарда» Илья Михеев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (4:5).



«Плохо начали игру, еще на разминке сказали, что вышли не так подготовленными. Повлиял ли счёт предыдущего матча – 6:0? Может быть, где-то в голове и повлияло, но это лёгкая отговорка. Эту победу надо забыть и дальше идти. С Ярославлем было так же – шесть шайб им забросили, а после московскому «Динамо» – ни одной. И тут голы пропустили лёгкие.



С настроем у соперника всё хорошо было, но в тактическом плане ничего нового не показали. Они делали всё, о чем нам говорили на собрании. Так что это мы виноваты, что так сыграли. Не сказал бы, что у них было какое-то сумасшедшее давление, но они создавали суету в зоне, активно бегали.



Почему не удалось сравнять счёт? Начали что-то придумывать в первых двух периодах, а в третьем где-то удача отвернулась. Не дожали. Можно сказать, мы сегодня победу не заслужили», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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