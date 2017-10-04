Дуайер: я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итог игры с «Барысом» (3:2 Б).



«Очень важная победа для нашей команды. «Барыс» – одна из ведущих команд лиги, с эффективными атакующими звеньями. Знали, что их ведущие игроки находятся в топе КХЛ по количеству голов и ассистентских передач. Нам нужно было сосредоточиться на деталях перед матчем, чтобы выиграть. Игра проходила в кошки-мышки. Это была игра характеров: обе команды были достаточно сильны и в обороне, и в атаке. Всё решил наш хороший розыгрыш лишнего – сегодня мы забросили очень важную шайбу в большинстве. Хочу особенно отметить Йонаса Энрота, который много нас спасал, сыграл просто замечательно на буллитах. Йонас помог нам добыть эти 2 очка. Мы очень рады важной победе. Сегодня выиграли два очка. «Барыс» – остроатакующая команда. Мы смогли ограничить их лишь несколькими моментами у наших ворот. Мы великолепно отыграли в меньшинстве. Эти два балла очень важны. Считаю, команда прибавляет при игре в большинстве. Эти две игры были достаточно неплохие: мы имели достаточно моментов, играя в большинстве. Надо учитывать, что мы обходимся без наших ведущих игроков, которые играют важную роль в большинстве.

В динамовской раздевалке был свет? Я точно не выключал свет в раздевалке соперника. Что касается нашей команды, то всё было хорошо. Сейчас в раздевалке играет музыка, мы радуемся победе.



Не знаю, кто из травмированных сможет сыграть в пятницу. Это решится непосредственно перед игрой. Скилле и Лисовец точно не смогут принять участие. Коробов и Фонтэйн, возможно, сыграют в пятницу. Мы просматривали Когалева ещё летом, на предсезонном турнире в Риге. Он провёл 2 игры в составе нашей команды — хороший, молодой игрок. У него есть опыт игры за национальную сборную на чемпионате мира. Он должен доказывать, что может играть на таком уровне, в такой лиге. Учитывая наши проблемы в атаке из-за травмированных игроков, он получит шанс в одной из следующих игр. Посмотрим, как будем его применять и какая у него будет роль в команде», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале минского клуба в YouTube.