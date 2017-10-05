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Шиксатдаров: игра с «Авангардом» была открытая

5 октября 2017, четверг. 00:00 Хоккей

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал победу над «Авангардом» (5:4).

«Игра была очень боевая. «Авангард» — хорошая команда, лидер своего дивизиона. Омичи очень хорошо добавили в третьем периоде, но мы надёжно сыграли в обороне.

Хочу сказать спасибо моим партнёрам. Если бы Саня Брынцев не пробил, то и гола бы не было. Мы вышли «3 в 1», и у меня получилось хорошо бросить. Забил. Игра вообще сегодня была открытая. Соперник хорошо сыграл в большинстве. И мы в численном большинстве дважды отличились. Для болельщиков такой матч — это очень хорошо! А для игроков третий период был нервозным, но главное — победа», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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