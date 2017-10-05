Панарин: желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин пожелал хорошего сезона всем хоккеистам и болельщикам НХЛ. Сезон в лиге стартует в ночь на 5 октября по московскому времени. «Коламбус» проведёт первый матч нового сезона в ночь на 7 октября против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам!» – написал Панарин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Панарин был обменян в «Блю Джекетс» из «Чикаго Блэкхоукс» летом 2017 года. В прошедшем регулярном чемпионате россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.