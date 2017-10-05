До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Панарин: желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам

5 октября 2017, четверг. 02:33 Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин пожелал хорошего сезона всем хоккеистам и болельщикам НХЛ. Сезон в лиге стартует в ночь на 5 октября по московскому времени. «Коламбус» проведёт первый матч нового сезона в ночь на 7 октября против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам!» – написал Панарин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Панарин был обменян в «Блю Джекетс» из «Чикаго Блэкхоукс» летом 2017 года. В прошедшем регулярном чемпионате россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

«Чикаго» обменял Панарина и Мотта в «Коламбус» на Саада и А. Форсберга
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Айлендерс Артемий Панарин
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
02:33 Панарин: желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам
01:10 «Калгари» подтвердил переход Ягра
00:03 Витасек: тактика и схемы «Югры» с новыми тренерами поменялись
00:00 Шиксатдаров: игра с «Авангардом» была открытая
4 октября 2017, среда
23:57 Дуайер: я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса»
23:49 Михеев: в тактическом плане «Нефтехимик» ничего нового не показал
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:24 С. Зубов: много моментов, игроки ХК «Сочи» должны были забивать больше
23:20 П. Зубов: шутили, что точно победит Зубов
23:17 Е. Корешков: собрания в первом и втором перерывах «Барыс» проводил в темноте
23:09 Доус забросил 200-ю шайбу в КХЛ
23:02 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:55 Никулин: «Динамо» должно исправить некоторые ошибки, начать забивать
22:51 Козун: «Локомотив» встряхнулся и продолжит становиться лучше
22:51 Малыхин: выходил, настраивался, соскучился по игре
22:49 Охтамаа: счастлив, что снова могу помочь «Ак Барсу»
22:49 Результат игрового дня в МХЛ
22:45 Сычёв в ложе и победный дебют Квартальнова. Фоторепортаж «Динамо» — «Локо»
22:41 Скабелка: план «Авангарда» на игру абсолютно не был выполнен
22:30 В. Воробьёв: у «Динамо» хромает реализация, с Минском нужно взять реванш
22:24 Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд
22:23 Квартальнов: плохая кобыла берёт со старта, спасибо Кудашову за команду
22:16 Назаров: игроки «Нефтехимика» реабилитировались за прошедший матч
22:13 Емелин: «Югра» не смогла создать помехи вратарю
22:09 ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд
22:04 Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать
21:51 «Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове
21:32 Ковальчук: я готов посмотреть в лицо Умарку и руку ему пожать
21:22 «Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений
21:18 Федотов: был небольшой мандраж перед выходом на лёд, он приятный
21:16 Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают
21:13 «Югра» прервала серию побед, впервые проиграв при Емелине — на выезде «Ак Барсу»
21:05 Гареев: хотелось бы извиниться перед болельщиками «СЮ», будем исправляться
21:01 Умарк: КХЛ, почему это не гол? Мне любопытно
20:37 Знарок: СКА на каждую игру выходит, как на последний бой, очень тяжело
20:29 Вестерлунд: 1:6 от СКА – это уровень «Салавата Юлаева»
20:13 «Нефтехимик» — «Авангард»: Скабелка поменял вратаря после трёх пропущенных шайб
20:02 Евгений Кетов провёл 500-й матч в КХЛ
19:47 «Нэшвилл» подписал двусторонний контракт на год с форвардом Золниерчаком
19:32 Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»
19:22 СКА повторил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд
19:21 Хет-трик Ковальчука помог СКА одолеть «Салават», это 18-я победа подряд
19:19 Капитан «Салавата» Панин удалён до конца матча со СКА за удар коленом
19:08 «Спартак» расторг двусторонний контракт с форвардом Ипатовым
19:00 К. Сафронов: Тарасенко станет настоящим лидером в НХЛ, а время Костина придёт
Все новости RSS
Партнерский контент