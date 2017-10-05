«Торонто» забросил 7 шайб «Виннипегу» в первом матче нового сезона

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Виннипег Джетс» в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

За последние 5 минут первого периода «Торонто» трижды поразил ворота соперника. Отличились Назем Кадри (16-я минута), Джеймс ван Римсдайк (18) и Вильям Нюландер (19). На 30-й минуте Патрик Марло довёл перевес «Мэйпл Лифс» до четырёх шайб, а на 41-й минуте он же оформил дубль. Митчелл Марнер на 49-й минуте сделал счёт 6:0 в пользу гостей, после чего хозяева смогли отыграть один гол — отличился Марк Шайфли (52). Через 26 секунд Остон Мэттьюс вновь довёл преимущество «Торонто» до 6 шайб, но последнее слово осталось за нападающим «Джетс» Мэтью Перро, который отличился на 53-й минуте.

Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 24 минуты, его соотечественник и коллега по амплуа из «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 48 секунд.

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Первый гол Марло можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.