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«Торонто» забросил 7 шайб «Виннипегу» в первом матче нового сезона

5 октября 2017, четверг. 04:54 Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Виннипег Джетс» в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

За последние 5 минут первого периода «Торонто» трижды поразил ворота соперника. Отличились Назем Кадри (16-я минута), Джеймс ван Римсдайк (18) и Вильям Нюландер (19). На 30-й минуте Патрик Марло довёл перевес «Мэйпл Лифс» до четырёх шайб, а на 41-й минуте он же оформил дубль. Митчелл Марнер на 49-й минуте сделал счёт 6:0 в пользу гостей, после чего хозяева смогли отыграть один гол — отличился Марк Шайфли (52). Через 26 секунд Остон Мэттьюс вновь довёл преимущество «Торонто» до 6 шайб, но последнее слово осталось за нападающим «Джетс» Мэтью Перро, который отличился на 53-й минуте.

Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 24 минуты, его соотечественник и коллега по амплуа из «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 48 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 7 0:3, 0:1, 2:3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Кадри (ван Римсдайк, Бозак) – 15:45 (5x4), 0:2 – ван Римсдайк (Бозак) – 17:40 (5x5), 0:3 – Нюландер (Гардинер, Мэттьюс) – 18:23 (5x5), 0:4 – Марло (Мэттьюс, Марнер) – 28:32 (5x5), 0:5 – Марло (Кадри, Комаров) – 40:36 (5x5), 0:6 – Марнер (ван Римсдайк, Райлли) – 48:07 (5x4), 1:6 – Шайфли (Лайне, Бафлин) – 51:31 (5x5), 1:7 – Мэттьюс (Кэррик, Боргман) – 51:57 (5x5), 2:7 – Перро (Литтл) – 52:57 (5x5)
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Первый гол Марло можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Торонто Мэйпл Лифс Дмитрий Куликов Никита Зайцев
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