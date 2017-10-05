Две передачи Малкина не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Сент-Луиса»

«Питтсбург Пингвинз» стартовал с поражения в новом сезоне НХЛ, в домашнем матче уступив «Сент-Луис Блюз». Игра в Пенсильвании завершилась со счётом 4:5 в овертайме.



Джастин Шульц вывел хозяев вперёд на старте противостояния, однако ещё в первом периоде чемпионы НХЛ пропустили дважды. В середине второго периода Олли Мяяття сравнял счёт после передачи Евгения Малкина, но следом пропустили третью шайбу гостей в исполнении Алекса Пьетранджело. В третьем периоде передача Владимира Тарасенко помогла Полу Штястны забросить четвёртую шайбу, однако хозяева сумели забить дважды за минуту — во второй раз отличился Кросби после передачи Малкина, ещё одну шайбу забросил Конор Шири и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время Пьетранджело забросил свою вторую шайбу и принёс «блюзменам» победу.

Видео с решающей шайбой Пьетранджело можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».