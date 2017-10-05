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Нападающий «Торонто» Комаров был удалён за неправильный визор

5 октября 2017, четверг. 06:43 Хоккей

Бывший форвард московского «Динамо» Лео Комаров, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс», в стартовом матче сезона получил необычное удаление. В первом периоде выездной игры с «Виннипег Джетс» он был удалён на две минуты с формулировкой «неправильная экипировка». На шлеме финна был прикреплён нестандартный визор, который не обеспечивал должную защиту верхней части лица.

Примечательно, что во время предсезонных матчей у Комарова уже были аналогичные проблемы – нападающий подвергался особому вниманию судей за то, что ставил узкий визор, не опуская его на уровень глаз. В игре с «Баффало Сэйбрз» арбитры предупредили форварда, что в сезоне будут строго следить за соблюдением этого правила, но Комаров не внял предупреждению.

«Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок должен сделать внушение. Комаров не может больше получать такие штрафы, это должен быть первый и последний раз», — прокомментировал эпизод обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Леонид Комаров
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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