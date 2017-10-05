Патрик Марло оформил дубль в первом матче за «Торонто»

Нападающий Патрик Марло оформил дубль в своём первом матче в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и помог команде разгромить «Виннипег Джетс» со счётом 7:2. Форвард перешёл в канадскую команду из «Сан-Хосе Шаркс», где выступал на протяжении всей карьеры.

38-летний игрок был выбран «Сан-Хосе» на драфте 1997 года под общим вторым номером. Он проводит свой 20-й сезон в НХЛ, за «Шаркс» сыграл 1493 матча и набрал 1082 (508+574) очка.

«Торонто» забросил 7 шайб «Виннипегу» в первом матче нового сезона

Видео первого гола Марло можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.

Видео второго гола Марло можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.