«Питтсбург» поднял чемпионский баннер под своды арены

«Питтсбург Пингвинз» поднял чемпионский баннер под своды арены «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» перед первым матчем регулярного чемпионата сезона-2017/18 с «Сент-Луис Блюз».
«Питтсбург» завоевал пятый трофей в своей истории и второй подряд. В финале Кубка Стэнли команда обыграла «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Россиянин Евгений Малкин стал трёхкратным чемпионом НХЛ (2009, 2016, 2017).
Домашняя встреча с «Сент-Луисом» завершилась поражением в овертайме со счётом 4:5.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Малкин и другие игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни