Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Питтсбург» поднял чемпионский баннер под своды арены

5 октября 2017, четверг. 07:08 Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» поднял чемпионский баннер под своды арены «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» перед первым матчем регулярного чемпионата сезона-2017/18 с «Сент-Луис Блюз».

«Питтсбург» завоевал пятый трофей в своей истории и второй подряд. В финале Кубка Стэнли команда обыграла «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Россиянин Евгений Малкин стал трёхкратным чемпионом НХЛ (2009, 2016, 2017).

Домашняя встреча с «Сент-Луисом» завершилась поражением в овертайме со счётом 4:5.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Малкин и другие игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
07:08 «Питтсбург» поднял чемпионский баннер под своды арены
06:43 Патрик Марло оформил дубль в первом матче за «Торонто»
06:43 Нападающий «Торонто» Комаров был удалён за неправильный визор
06:08 Две передачи Малкина не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Сент-Луиса»
04:54 «Торонто» забросил 7 шайб «Виннипегу» в первом матче нового сезона
02:33 Панарин: желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам
01:10 «Калгари» подтвердил переход Ягра
00:03 Витасек: тактика и схемы «Югры» с новыми тренерами поменялись
00:00 Шиксатдаров: игра с «Авангардом» была открытая
4 октября 2017, среда
23:57 Дуайер: я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса»
23:49 Михеев: в тактическом плане «Нефтехимик» ничего нового не показал
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:24 С. Зубов: много моментов, игроки ХК «Сочи» должны были забивать больше
23:20 П. Зубов: шутили, что точно победит Зубов
23:17 Е. Корешков: собрания в первом и втором перерывах «Барыс» проводил в темноте
23:09 Доус забросил 200-ю шайбу в КХЛ
23:02 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:55 Никулин: «Динамо» должно исправить некоторые ошибки, начать забивать
22:51 Козун: «Локомотив» встряхнулся и продолжит становиться лучше
22:51 Малыхин: выходил, настраивался, соскучился по игре
22:49 Охтамаа: счастлив, что снова могу помочь «Ак Барсу»
22:49 Результат игрового дня в МХЛ
22:45 Сычёв в ложе и победный дебют Квартальнова. Фоторепортаж «Динамо» — «Локо»
22:41 Скабелка: план «Авангарда» на игру абсолютно не был выполнен
22:30 В. Воробьёв: у «Динамо» хромает реализация, с Минском нужно взять реванш
22:24 Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд
22:23 Квартальнов: плохая кобыла берёт со старта, спасибо Кудашову за команду
22:16 Назаров: игроки «Нефтехимика» реабилитировались за прошедший матч
22:13 Емелин: «Югра» не смогла создать помехи вратарю
22:09 ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд
22:04 Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать
21:51 «Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове
21:32 Ковальчук: я готов посмотреть в лицо Умарку и руку ему пожать
21:22 «Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений
21:18 Федотов: был небольшой мандраж перед выходом на лёд, он приятный
21:16 Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают
21:13 «Югра» прервала серию побед, впервые проиграв при Емелине — на выезде «Ак Барсу»
21:05 Гареев: хотелось бы извиниться перед болельщиками «СЮ», будем исправляться
21:01 Умарк: КХЛ, почему это не гол? Мне любопытно
20:37 Знарок: СКА на каждую игру выходит, как на последний бой, очень тяжело
20:29 Вестерлунд: 1:6 от СКА – это уровень «Салавата Юлаева»
20:13 «Нефтехимик» — «Авангард»: Скабелка поменял вратаря после трёх пропущенных шайб
20:02 Евгений Кетов провёл 500-й матч в КХЛ
19:47 «Нэшвилл» подписал двусторонний контракт на год с форвардом Золниерчаком
19:32 Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»
Все новости RSS
Партнерский контент