«Питтсбург» поднял чемпионский баннер под своды арены

«Питтсбург Пингвинз» поднял чемпионский баннер под своды арены «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» перед первым матчем регулярного чемпионата сезона-2017/18 с «Сент-Луис Блюз».

«Питтсбург» завоевал пятый трофей в своей истории и второй подряд. В финале Кубка Стэнли команда обыграла «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Россиянин Евгений Малкин стал трёхкратным чемпионом НХЛ (2009, 2016, 2017).

Домашняя встреча с «Сент-Луисом» завершилась поражением в овертайме со счётом 4:5.

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