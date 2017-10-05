Комаров: дали 2 минуты. Хочу получить «Леди Бинг» в этом году, но будет непросто

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комаров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (7:2) прокомментировал своё удаление за «неправильную экипировку».

«Не знаю, что случилось в визором, получил две минуты. Попытаюсь в этом году получить „Леди Бинг“, но это будет непросто. Судья сказал, что визор поднят, я его опустил. Они поменяли правила, может быть, мой шлем был тоже поднят. Судья меня заметил сразу же, как я вышел на лёд. Но таковы правила», — сказал Комаров в эфире клубного телевидения.