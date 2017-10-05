До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Комаров: дали 2 минуты. Хочу получить «Леди Бинг» в этом году, но будет непросто

5 октября 2017, четверг. 07:19 Хоккей

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комаров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (7:2) прокомментировал своё удаление за «неправильную экипировку».

«Не знаю, что случилось в визором, получил две минуты. Попытаюсь в этом году получить „Леди Бинг“, но это будет непросто. Судья сказал, что визор поднят, я его опустил. Они поменяли правила, может быть, мой шлем был тоже поднят. Судья меня заметил сразу же, как я вышел на лёд. Но таковы правила», — сказал Комаров в эфире клубного телевидения.

Нападающий «Торонто» Комаров был удалён за неправильный визор
Источник: Официальный сайт "Торонто Мэйпл Лифс" Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Леонид Комаров
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
08:30 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Зайцев и Проворов сыграли больше всех
08:22 Хет-трик Симмондса помог «Филадельфии» победить «Сан-Хосе»
08:11 Лайне: стыдно за 2:7 от «Торонто», не так мы хотели начать сезон
08:11 «Эдмонтон» — «Калгари»: Макдэвид забросил шайбу после сольного прохода
08:01 Дедунов: как мотиватор Мартемьянов очень похож на Назарова
07:52 Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари»
07:41 Ягр: даже не знаю, сколько лет провёл в НХЛ, я люблю эту игру и эту лигу
07:37 «Эдмонтон» — «Калгари»: Гласс подрался с Кассианом и разбил ему лицо
07:19 Комаров: дали 2 минуты. Хочу получить «Леди Бинг» в этом году, но будет непросто
07:19 Форвард «Филадельфии» Клод Жиру забросил с передачи вратаря «Сан-Хосе» Джонса
07:08 «Питтсбург» поднял чемпионский баннер под своды арены
06:43 Патрик Марло оформил дубль в первом матче за «Торонто»
06:43 Нападающий «Торонто» Комаров был удалён за неправильный визор
06:08 Две передачи Малкина не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Сент-Луиса»
04:54 «Торонто» забросил 7 шайб «Виннипегу» в первом матче нового сезона
02:33 Панарин: желаю отличного сезона всем игрокам и болельщикам
01:10 «Калгари» подтвердил переход Ягра
00:03 Витасек: тактика и схемы «Югры» с новыми тренерами поменялись
00:00 Шиксатдаров: игра с «Авангардом» была открытая
4 октября 2017, среда
23:57 Дуайер: я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса»
23:49 Михеев: в тактическом плане «Нефтехимик» ничего нового не показал
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:24 С. Зубов: много моментов, игроки ХК «Сочи» должны были забивать больше
23:20 П. Зубов: шутили, что точно победит Зубов
23:17 Е. Корешков: собрания в первом и втором перерывах «Барыс» проводил в темноте
23:09 Доус забросил 200-ю шайбу в КХЛ
23:02 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:55 Никулин: «Динамо» должно исправить некоторые ошибки, начать забивать
22:51 Козун: «Локомотив» встряхнулся и продолжит становиться лучше
22:51 Малыхин: выходил, настраивался, соскучился по игре
22:49 Охтамаа: счастлив, что снова могу помочь «Ак Барсу»
22:49 Результат игрового дня в МХЛ
22:45 Сычёв в ложе и победный дебют Квартальнова. Фоторепортаж «Динамо» — «Локо»
22:41 Скабелка: план «Авангарда» на игру абсолютно не был выполнен
22:30 В. Воробьёв: у «Динамо» хромает реализация, с Минском нужно взять реванш
22:24 Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд
22:23 Квартальнов: плохая кобыла берёт со старта, спасибо Кудашову за команду
22:16 Назаров: игроки «Нефтехимика» реабилитировались за прошедший матч
22:13 Емелин: «Югра» не смогла создать помехи вратарю
22:09 ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд
22:04 Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать
21:51 «Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове
21:32 Ковальчук: я готов посмотреть в лицо Умарку и руку ему пожать
21:22 «Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений
21:18 Федотов: был небольшой мандраж перед выходом на лёд, он приятный
Все новости RSS
Партнерский контент