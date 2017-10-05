«Эдмонтон» — «Калгари»: Гласс подрался с Кассианом и разбил ему лицо

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан подрался с форвардом «Калгари Флэймз» Таннером Глассом в матче стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ.



Игроки скинули перчатки в первом игровом отрезке при счёте 1:0 в пользу «Эдмонтона», оба провели несколько ударов, Гласс при этом в кровь разбил Кассиану лицо. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

В матче «Эдмонтон» — «Калгари» продолжается третий период, счёт не изменился — 1:0.

Видео драки можно посмотреть в официальном канале Sportsnet в YouTube.