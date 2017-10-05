Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари»

В Канаде состоялся матч между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» в рамках регулярного сезона НХЛ. «Эдмонтон» одержал победу, обыграв гостей со счётом 3:0.



Канадский нападающий Коннор Макдэвид вывел хозяев вперёд в середине первого периода, а на экваторе третьего периода оформил дубль. Незадолго до финального свистка форвард стал автором хет-трика, обеспечив «нефтяникам» первую победу в сезоне.



Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан подрался с форвардом «Калгари Флэймз» Таннером Глассом. Игроки скинули перчатки в первом игровом отрезке при счёте 1:0, оба провели несколько ударов, Гласс в кровь разбил Кассиану лицо. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.

Видео голов Макдэвида можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube



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