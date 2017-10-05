«Эдмонтон» — «Калгари»: Макдэвид забросил шайбу после сольного прохода

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором красивого гола в первом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

В третьем периоде при счёте 1:0 в пользу «нефтяников» Макдэвид совершил сольный проход из своей зоны к воротам соперника, оставил за спиной двух защитников и мастерски разобрался с вратарём. Встреча завершилась со счётом 3:0, Макдэвид оформил хет-трик.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 100 (30+70) очков, а также выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари»

Видео гола Макдэвида можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».