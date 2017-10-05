Лайне: стыдно за 2:7 от «Торонто», не так мы хотели начать сезон

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал поражение в первом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7).



«Мне стыдно. Не так мы хотели начать сезон, но уже ничего не попишешь. Мы просто плохо играли в защите. Если соперник забивает семь голов, значит, что-то не так мы делаем в обороне.



Конечно, это расстраивает, мы ведь так много тренировали игру в обороне, а в первом матче сезона пропустили семь шайб. Не лучшее начало», — цитирует Лайне Sportsnet.

«Торонто» забросил 7 шайб «Виннипегу» в первом матче нового сезона