Хет-трик Симмондса помог «Филадельфии» победить «Сан-Хосе»

Стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги. В заключительном матче очередного игрового дня «Филадельфия Флайерз» на выезде нанесла поражение «Сан-Хосе Шаркс».

К 12-й минуте матча «Флайерз» вели со счётом 2:0 благодаря голам Клода Жиру и Джордана Уила. «Шаркс» ещё до первого перерыва сравняли счёт стараниями Кевина Лабанка, оформившего дубль. К 44-й минуте встречи команды ещё обменялись голами — за хозяев забил Логан Кутюр, в составе гостей отличился Уэйн Симмондс. Он же забил победный гол «Филадельфии» на 50-й минуте матча. Под занавес встречи Симмондс поразил пустые ворота. Как итог — победа «Филадельфии» со счётом 5:3.

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