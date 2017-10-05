Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Зайцев и Проворов сыграли больше всех

В первый день регулярного чемпионата НХЛ прошло четыре матча, в трёх из них сыграли российские хоккеисты.

«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:7



Защитник «Торонто» Никита Зайцев получил самое большое игровое время в команде — 24 минуты 1 секунду, в том числе провёл 11 минут 2 секунды в меньшинстве. Нанёс один бросок по воротам, провёл два силовых приёма, заблокировал восемь бросков соперника, дважды терял шайбу, показатель полезности «0».



Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл 15 минут 48 секунд — это четвёртое время среди защитников команды. Он заработал показатель полезности "+1", две минуты 39 секунд отыграл в меньшинстве, провёл один силовой приём.



«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 ОТ



Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сыграл 19 минут 5 секунд — второе игровое время среди нападающих команды, в том числе три минуты 24 секунды в большинстве, отметился одной голевой передачей при показателе полезности "+1", провёл два силовых приёма, заблокировал два броска, нанёс один бросок по воротам.



Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 19 минут 57 секунд — третье время среди форвардов, в том числе пять минут 39 секунд в большинстве. Сделал две передачи при показателе полезности «0», нанёс три броска по воротам, выиграл 40% вбрасываний.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:5

Защитник «лётчиков» Иван Проворов получил самое большое игровое время в команде — 25 минут 35 секунд, провёл минуту 14 секунд в большинстве, пять минут 50 секунд — в меньшинстве. Заработал показатель полезности "+1", дважды бросил по воротам, провёл один силовой приём и заблокировал пять бросков. Один раз терял шайбу, один раз — отобрал.

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