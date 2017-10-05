Е. Корешков: самое интересное, что перед выходом на 3-й период свет включился

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал инцидент, связанный с отключением света в раздевалке команды в перерыве матча КХЛ с минским «Динамо» (2:3 Б).

«Казус не совсем приятный. Впервые такое в моей карьере. Свет работал в коридоре. Но в раздевалке освещение отсутствовало: как у клубных врачей, так и в тренерской. Во время двух перерывов медицинский персонал и тренерский штаб работали в темноте, вслепую. Это наложило отпечаток — отдых пошёл насмарку, также не смогли донести план тактических изменений и действий до ребят. Самое интересное, что перед выходом на заключительный период свет всё-таки включился.



Были охранники, они ходили с телефонами, кого-то вызывали, но тщетно. Нам никто не помог. Даже за 30 с лишним минут второго периода не смогли наладить освещение, и мы, как я сказал, провели и второй перерыв без света», — цитирует тренера официальный сайт клуба.