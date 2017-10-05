Фридман: могу представить, какой интерес будет к Толванену в НХЛ

Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о своём впечатлении от игры форварда «Йокерита» Эли Толванена и его перспективах в составе «Нэшвилл Предаторз».



«Нэшвилл» подыскивает форварда. Возможно, центрального, возможно, снайпера. Но есть одна загвоздка: «хищники» никого не хотят отдавать из своего состава, у них все на месте. Могу только представить, сколько запросов получит «Нэшвилл» относительно Толванена, который задрафтован «Предаторз» в 2017 году, а нынче «зажигает» в КХЛ за «Йокерит», — отметил Фридман.



18-летний финн был выбран в первом раунде июньского драфта под общим 30-м номером. За «Йокерит» в нынешнем сезоне он набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах и делит девятое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Толванен: надо думать только о хоккее и поменьше читать СМИ

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»