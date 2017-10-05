«Нефтехимик»: наши двери всегда открыты для Ягра, ему ведь всего 45

Нижнекамский «Нефтехимик» пожелал удачи 45-летнему чешскому нападающему Яромиру Ягру. Хоккеист подписал контракт с «Калгари Флэймз», однако ранее появились сведения об интересе к легендарному чешскому форварду со стороны «Нефтехимика».

«Мы желаем успехов Ягру в новой команде, а двери нашего клуба всегда открыты для него. Ведь Яромиру всего 45 и он в самом расцвете карьеры», — сказано в официальном «твиттере» нижнекамской команды КХЛ.



Также информация доступна в официальном «твиттере» нижнекамской команды КХЛ.