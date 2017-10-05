Кросби: «Питтсбургу» не удалось найти способ заработать ещё одно очко

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист набрал в данном матче регулярного чемпионата НХЛ 2 (1+1) очка.



«Мы продемонстрировали характер, отыгравшись. К сожалению, нам не удалось найти способ заработать ещё одно очко. Думаю, нам просто не стоило ставить себя в такие условия, но так уж вышло, и мы нашли в себе силы сравнять счёт», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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