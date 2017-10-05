Аркалов: думаю, что это начало моим голам за «Нефтехимик», долго к этому шёл

Форвард «Нефтехимика» Илья Аркалов прокомментировал победу над «Авангардом» (5:4). Хоккеист забил свой первый гол за нижнекамскую команду.



«Шайбу не забрал, ведь это не первый мой гол в КХЛ, а первый в команде. Я думаю, это начало моим голам. Долго к этому шёл. С победой мы все друг друга поздравили и всё. Я очень долго работал над этим броском, и у меня всё именно так и было задумано. После моего гола сопернику даже вратаря пришлось заменить.



Матч для нас был очень тяжёлым, но мы все старались. Тренер, когда мы вели в две шайбы, говорил, чтобы мы играли спокойнее, но «Авангард» снова сокращал счёт, и появлялась нервозность. Самое главное — победа», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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