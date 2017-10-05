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Пьетранджело: «Сент-Луису» очень хотелось испортить праздник «Питтсбургу»

5 октября 2017, четверг. 12:15 Хоккей

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу над действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ). «Пингвины» перед матчем подняли чемпионский баннер под своды арены. Хоккеист американской команды был признан третьей звездой игрового дня.

«Конечно, этот вечер был для них особенным, мы не собираемся это отрицать. Они его заслужили. Но нам очень хотелось испортить этот праздник», — цитирует защитника американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» поднял чемпионский баннер под своды арены
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз
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