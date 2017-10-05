Малкин: посмотрел – на кубке Стэнли написано «Evgeni», всё чётко и нормально

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опроверг информацию о том, что на кубке Стэнли его имя было выгравировано с ошибкой. По словам игрока, так падает свет.

Имя Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой

«Я видел эту тему, и мне скидывали фотографии. Но, ребята, не волнуйтесь. Ещё и в прошлом году была такая шумиха. Я задал вопрос хранителям кубка Стэнли, даже сам удивился. Они сказали, это так просто падает свет. Я потом посмотрел – написано «Evgeni». Всё четко и нормально", – передаёт слова Малкина «телеграм»-канал журналиста Павла Лысенкова.