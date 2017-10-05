Пестушко: при Емелине в «Югре» наладилась дисциплина, cтали объяснять понятнее

Форвард «Югры» Максим Пестушко прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Проспали первый период, не были готовы, к сожалению. В дальнейшем поняли, что умеем играть, и, соответственно, заиграли в свой хоккей. Сам мог забить в третьем, штанга сыграла за Казань. Скачков забил логично, всё к этому шло, были ещё моменты, могли дожать.



Что принёс Емелин? Наладилась дисциплина в первую очередь. Нам более чётко объяснили игровые моменты, как мы должны действовать в разных ситуациях, более простым языком можно сказать. Вот это две основные вещи, которые уже дают какой-то результат по игре.



Хоккей Билялетдинова из года в год один и тот же. Поэтому есть пара играющих звеньев и есть звенья, которые больше обороняются, толкаются. В этом смысле всё предсказуемо», – цитирует хоккеиста «Бизнес Online».

Витасек: тактика и схемы «Югры» с новыми тренерами поменялись