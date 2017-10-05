Нил: я почувствовал ноги, хочу сыграть в первом матче «Вегаса» в сезоне

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил рассказал, что надеется принять участие в первом матче сезона.
«Я думал, пока восстанавливался после операции, что хочу сыграть в первом матче. Надежда ещё есть. Я несколько дней тренируюсь с командой и уже немного почувствовал ноги.
Лето получилось странным. Когда меняешь команды, надо понять, что происходит и куда направляешься. Мне повезло — я быстро решил бытовые проблемы, и сейчас всё хорошо.
Моё назначение альтернативным капитаном? Это большая честь. У нас отличная команда», — цитирует Нила официальный сайт лиги.
Когда звёзды НХЛ вернутся в Россию и будут играть в КХЛ. Это же случится?
Кто-то постареет, кому-то надоест Америка, а кого-то мы так в КХЛ и не увидим.