Уилер: «Виннипег» не успел опомниться, как счёт стал 0:3

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился впечатлениями после матча с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей. Уилер провёл на льду 18 минут, не отметившись результативными баллами.



«Мы не успели и глазом моргнуть, как счет стал 0:3. Оправиться от такого удара нам уже не удалось», — приводит слова Уилера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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