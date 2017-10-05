Рыбаков: в борьбе за плей-офф всё в руках «Трактора», нужно доводить до побед

Нападающий челябинского «Трактора» Александр Рыбаков поделился мнением о шансах клуба на плей-офф.



«Борьба за место в плей-офф? Всё в наших руках. Нужно доводить победные матчи до конца. Я не знаю, сколько очков мы растеряли в концовках, хотя игры были наши. Это больше всего и огорчает. Мы ведём игру, но проигрываем.



Связка с Кокуёвым? Взаимопонимание возвращается, но труднее всё даётся, когда не проходишь «предсезонку». Я чуть раньше приехал, Семён по ходу сезона. Мы создаём всё больше моментов, осталось только начать забивать. Думаю, всё будет хорошо», — цитирует Рыбакова официальный сайт «Трактора».