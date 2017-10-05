Ривз: каждый раз, когда Тарасенко бросал, я говорил по-русски «Алло»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Райан Ривз поделился мнением о своих отношениях с нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко.
«Впервые мы начали общаться в самолёте по дороге на матч. Тарасенко искал место, но побоялся садиться рядом со мной в самолёте. Позже сказал: „Ты огромный парень, у тебя татуировки“. Наверное, я был страшным, но когда говорю один на один, то произвожу не такое пугающее впечатление.
Когда главный тренер Кен Хичкок говорил что-то, что Тарасенко не понимал, я подходил и объяснял ему значение слова. Порой мы учили по несколько слов в день, а потом и Владимир научил меня нескольким русским словам. Каждый раз, когда он бросал, я говорил „Алло“, это по-русски значит „привет“. Я говорил это при каждом броске, надеясь, что он забьёт», — приводит слова Ривза The Athletic.