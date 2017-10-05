Жайлауов: моё падение — несчастный случай, очень спешил помочь команде

Нападающий «Барыса» Талгат Жайлауов прокомментировал своё падение при выходе со скамейки штрафников во встрече с минским «Динамо» (2:3 Б).



«Это фиаско полнейшее. Тяжёлый выездной матч, плюс ещё клюшки застревают. Нам предстоит визит в ещё один город, мы надеемся, что там сможем сыграть лучше.



Моё падение? Это не первое падение, можно уже привыкнуть. На самом деле я очень спешил помочь команде, выбегая со скамейки штрафников. Просто несчастный случай», — приводит слова Жайлауова официальный сайт команды.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» минского «Динамо».