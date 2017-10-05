Маклеллан: Овечкин на перепутье: его уровень — 33 гола или он может больше?

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан выразил мнение, что предстоящий сезон будет очень важным для нападающего Александра Овечкина, который снизил свою результативность в прошлом чемпионате.



«Этот год для Овечкина важен. Он находится в своём роде на перепутье. Куда он пойдёт дальше? Его уровень — 33 гола или он всё ещё способен на более высокую результативность? Думаю, он и сам об этом беспокоится», — приводит слова Маклеллана Washington Post.



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