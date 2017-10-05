Полохов: будет лучше, если «Барыс» вообще не будет играть в меньшинстве

Защитник «Барыса» Кирилл Полохов поделился мнением об игре спецбригад меньшинства астанинской команды.



«Мы улучшили игру в меньшинстве? Нам помогают тренеры. Мы смотрим видеообзоры, постоянно разговариваем друг с другом. Появляется взаимопонимание. Плюс все ребята, без сомнений, жертвуют собой, чтобы не дать сопернику забросить. Впрочем, будет гораздо лучше, если мы вообще не будем играть в меньшинстве. Мы работаем над тем, чтобы улучшить игровую дисциплину.



Игра в паре с Липиным? Мы вместе с Александром играли вместе в составе национальной сборной в Киеве. У нас там появилось хорошее взаимопонимание. Мне комфортно играть с Липиным в дуэте», — цитирует Полохова официальный сайт ХК «Барыс».

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