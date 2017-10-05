Марло: сами видите, насколько голодны Марнер и Мэттьюс, они хотят стать лучше

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло поделился мнением о своих партнёрах по команде — форвардах Остоне Мэттьюсе и Митче Марнере.



«Сами видите, насколько Мэттьюс и Марнер голодны. Причём не только в играх, но и на тренировках. Каждый день они стремятся становиться лучше. Тебе самому это придаёт сил, и хочется быть частью этого.



Мой дубль в дебютном матче за „Торонто“? Всё получилось чертовски близко к тому, что я себе представлял. Так и хочется начинать», — приводит слова Марло официальный сайт лиги.

Патрик Марло оформил дубль в первом матче за «Торонто»