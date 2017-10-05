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«Слован» ищет спонсора в России на вторую половину сезона

5 октября 2017, четверг. 18:10 Хоккей

Руководство братиславского «Слована» вновь ищет спонсора, способного профинансировать клуб во второй половине сезона, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к словацкому хоккейному клубу.

«На данный момент в „Словане“ повторяется прошлогодняя ситуация. Клуб активно занимается поиском спонсора в России, чтобы иметь финансирование на вторую половину чемпионата», — сообщил источник.

Сейчас команда Милоша Ржиги занимает предпоследнее место в Западной конференции.

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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ХК Слован
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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