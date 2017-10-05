«Анахайм» подписал контракт с защитником Мэнсоном с зарплатой $ 4,1 млн за сезон

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» подписал новый контракт с защитником Джошем Мэнсоном, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом заключено до конца сезона-2021/22, среднегодовая зарплата составит около $ 4,1 млн.



В прошлом сезоне защитник набрал 17 (5+12) результативных баллов в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+15" и 74 минутах штрафа, в 17 играх плей-офф оформив три результативные передачи.



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