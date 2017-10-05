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Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на четыре игры

5 октября 2017, четверг. 18:54 Хоккей

СДК КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Салават Юлаев» — СКА (1:6), приняв решение дисквалифицировать защитника уфимцев Григория Панина, информирует официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК СКА Григорий Панин
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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