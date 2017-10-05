«Торонто» отправил на драфт отказов защитника Маричина, «Вегас» — вратаря Пикара

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт защитника Мартина Маричина, «Вегас Голден Найтс» отправил на уэйвер вратаря Келвина Пикара, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.



25-летний Маричин в прошлом регулярном чемпионате принял участие в 25 матчах, отметившись 7 (1+6) результативными баллами при показателе полезности "+3".



25-летний Пикар в прошлом сезоне играл за «Колорадо», сыграв в 50 встречах при коэффициенте надёжности 2,98 и проценте отражённых бросков 90,4%.

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