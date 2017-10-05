Джиордано: скорость — преимущество Макдэвида в борьбе с Кросби за звание лучшего

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано высоко отозвался об игре нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.



«Макдэвид — лучший игрок в мире. Он с Сидни Кросби шагает в ногу в борьбе за этот титул. Но у Коннора есть невероятная скорость, что дает ему преимущество. Счет до 49-й минуты был 1:0 в пользу „Эдмонтона“, мы еще могли все изменить, и наш вратарь давал шансы всей команде. Но потом Макдэвид совершил свой фантастический забег», — цитирует Джиордано Sportsnet.



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