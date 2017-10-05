Стаал и Фолк назначены капитанами «Каролины» и будут носить повязку по очереди

«Каролина Харрикейнз» назвала форварда Джордана Стаала и защитника Джастина Фолка двумя капитанами, информирует официальный сайт команды.



Они станут 14-м и 15-м капитанами в истории организации и будут поочерёдно носить капитанскую нашивку в гостевых и домашних матчах. Нападающий Джефф Скиннер будет помощником капитана на протяжении всего сезона.



29-летний Джордан Стаал был выбран «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером драфта-2006. Он провёл в «Пингвинз» шесть сезонов, а 22 июня 2012 года был обменян в «Каролину». В 75 матчах прошлого чемпионата он набрал 45 (16+29) очков. За 11 сезонов в НХЛ он провёл 764 матча, в которых набрал 436 (187+249) баллов.



25-летний Фолк был выбран «Харрикейнз» во втором раунде (под общим 37-м номером) драфта-2010. В прошлом сезоне на его счету было 37 (17+20) очков. В 401 матче в лиге он набрал 192 (66+126) очка.

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